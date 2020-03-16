شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مصيرية وتحذيرات.. مدبولي يتحدث عن آخر المستجدات بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التي ستتخذها الدولة المصرية لمواجهة «كورونا» خلال الأيام القليلة الماضية. وأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

- تعليق حركة الطيران على مستوى جمهورية مصر العربية بدءا من ظهر الخميس وحتى نهاية الشهر 31 مارس.

- خلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن طرق تقليل أعداد العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.

- طالب مدبولي المصريين بالالتزام بقواعد العزل وعدم النزول إلا للضرورة.

- الابتعاد عن أماكن التجمعات.

- أوضح كفاية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الضرورية، مشددا على عدم وجود داع للتزاحم على الشراء.

- أكد على القيام بتطهير كافة الفنادق والمنشآت السياحية.

- كشف عن خسائر قطاع الطيران المتوقع حدوثها عقب قرار إيقاف الحركة، قائلاً: قد تصل إلى 2 مليار وربع جنيه.

- أخيراً.. طالب المصريين بعدم الاستهانة أو الاستخفاف بالوضع الراهن.

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