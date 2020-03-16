شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في التغلب على آثار سوء الأحوال الجوية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، فيديو، لتعاون القوات المسلحة أجهزة الدولة في التغلب على الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وتقدم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.

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