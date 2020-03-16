القبض على أدمن "أطباء مصر" لاتهامه بالتحريض على عدم فحص مصابين "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم عبد الحميد عبد المالك حسن، طالب في كلية الطب في جامعة الأزهر؛ لاتهامه بالتحريض على عدم فحص مصابين "كورونا".

جاء القبض على طالب كلية الطب، بعد تدشينه صفحة بمسمى "أطباء مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتحريض الأطباء والعاملين بالصحة بعدم المشاركة في فحص حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وعزم الطالب أيضًا خلال صفحة "أطباء مصر" على تصعيد تحركاتها تجاه قرار وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد فيما يخص إجراءات التعامل مع الفيروس المستحدث.