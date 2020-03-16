لجنة أمنية لتفقد أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق أسوان والأقصر-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على مراكز وأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتي أمن "أسوان، الأقصر" للاطلاع على الإجراءات المتبعة، لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على (رجال الشرطة والمحتجزين، وكذا المواطن المتردد على مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديريتين) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية وسعيها الدائم في تطوير ورفع معدلات الأداء الأمني، إدراكاً لأهمية الأمن في تدعيم مسيرة الوطن نحو التقدم لمستقبل أفضل، وتحقيق الأمن والاستقرار وجودة الحياة للمواطنين.