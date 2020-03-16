"الداخلية" تنعش خزينة الدولة بأكثر من 1.5 مليار في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على 49 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.5 مليار قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال أسبوع، بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 73708 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 49740374 جنيه.

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وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: تم ضبط 161 قضية ضرائب عامة، كشف (79) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (107) قضية في مجال الجمارك، (10) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (274) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم، " تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب معادن نفيسة "، و5 قضايا في مجالات جرائم "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، و6 قضايا في مجالات جرائم "احتيال مصرفي - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (1564119667 جنيه مصري).

كما حررت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 1125 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - اتصالات وبريد) بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا واقعتين سرقة.