ضبط عاطلين بحوزتهما 140 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية والمعينة بخدمة التأمين بأحد الكمائن بدائرة قسم أول العامرية، من ضبط شخصين (عاطلين-مقيمان بأسيوط والإسكندرية) حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 140 طربة لمخدر الحشيش، وزنت حوالي 14 كيلو جرام. وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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