بعد وفاة زوجها.. ربة منزل تزوجت بآخر واستولت على معاش المتوفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفى دون وجه حق.

تبلغ من مسئولي إحدى هيئات التأمين الاجتماعي ببورسعيد بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على المعاش الخاص بزوجها المتوفى دون وجه حق.

بالفحص تبين صحة البلاغ وقيام إحدى السيدات ("ربة منزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) بعدم الإخطار بزواجها من آخر، واستمرارها في صرف معاش زوجها المتوفى خلال الفترة من (2002) حتى عام (2018)، مما أدى للإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.