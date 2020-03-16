سقوط عصابة السطو المسلح على محطات المياه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي، لارتكاب جرائم السطو المسلح على محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالشرقية.

تلقى مركز منيا القمح، بلاغًا من عاملان بشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الكائنة بدائرة المركز ومشرف بذات الشركة، ومُقيم بدائرة مركز بلبيس"، بقيام 6 مجهولين بتهدديهم بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم، والدلوف إلى المحطة محل عملهم وسرقة (4 موتور مياه- صاروخ- 30 بلية مختلفة الأحجام ، دسك - 6 مفتاح قاطع تيار كهربائي- 1 اسطوانة بوتاجاز - 2 جهاز ميكروسكوب- 2 جهاز قياس كلور - 2 جهاز كمبيوتر) .

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مرتكبي الواقعة، عاطل 42 سنة (مسجل خطر شقى )، والسابق اتهامه في 18 قضية "قتل، مخدرات، سرقة، مشاجرة، سرقة وسائل نقل"، وشقيق الأول عاطل، 47 سنة، والسابق اتهامه في 21 قضية، و6 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس بمحل إقامتهم، وبحوزة المتهمان الأول والثاني سلاحين أبيض "سنجة، مطواة".

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كما أمكن ضبط المتهم السادس حال استقلاله سيارة ملاكي بالقرب من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان وبحوزته "سلاح ناري، بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار" والمتهم السابع بمحل إقامته.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثامن وتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الخردة من داخل محطات الصرف الصحي بالإكراه .

وأضافوا بقيام المتهم السادس بالاتفاق معهم لسرقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا لذلك الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وسيارة نصف نقل، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمحطة مستقلين السيارة قيادة المتهم الخامس وبحوزة المتهم السادس البندقية الآلية وقاموا بالدلوف لداخلها وتهديد العاملين بها باستخدام الأسلحة المضبوطة واستولوا على المسروقات .

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإرشاد المتهم السادس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.