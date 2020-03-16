بعد تعليق الدراسة.. ننشر مواعيد عرض البرامج التعليمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت محافظة القاهرة، عن مواعيد عرض البرامج التعليمية بقناة القاهرة تردد "v 11227"، وذلك بدءًا من الثلاثاء الموافق 2020/3/17، من الساعة الثامنة للعاشرة، لطلاب شهادة إتمام المرحلة الثانوية (علمي - أدبي)، و (عربي - لغات). وتكون المواعيد على النحو التالي: - السبت.. اللغة العربية والأحياء والكيمياء والتاريخ. - الأحد.. اللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات البحتة والجغرافيا. Advertisements - الاثنين.. اللغة العربية والرياضيات التطبيقية والأحياء وعلم النفس والاجتماع. - الثلاثاء.. اللغة الألمانية والكيمياء والفيزياء والفلسفة والمنطق. - الأربعاء.. اللغة الإنجليزية والرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة والتاريخ. - الخميس.. اللغة العربية والأحياء والكيمياء والجغرافيا. - الجمعة.. اللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.

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