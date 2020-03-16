إلغاء البصمة للعاملين بمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له. كما قرر المحافظ، تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية.

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