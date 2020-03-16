متحدث البرلمان يطالب الوزراء والمحافظين بمواجهة مافيا استغلال الناس بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التى أكد فيها ضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأن يتم التعامل بـ"بقبضة من حديد"، مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وطالب "حسب الله"، في بيان اليوم الاثثين، من الوزراء المختصين وفي مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة وجميع المحافظين أن يعملوا على التطبيق الحقيقي على أرض الواقع لهذه التصريحات بالتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحكومة لن تسمح لأحد بأن يخلق أزمة ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات وتكليفه مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

وقال إن نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك في تنفيذ ماطالبهم به رئيس الوزراء وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب إلى المحاكمة يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة، معربًا عن أسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصري في ظل هذه الظروف الراهنة.

واكد الدكتور صلاح حسب الله، أنه لم يكن يتوقع استغلال بعض الصيدليات لفيروس كورونا وقيامها بمضاعفة أسعار المنتجات والمستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة، مطالبًا من إدارة الصيدليات بوزارة الصحة والسكان القيام بحملات تفتيشية على الصيدليات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة، كما ناشد جميع المواطنين مساندة جهود الدولة فى مواجهة مافيا احتكار السلع ورفع أسعارها.