برلمانى يطالب بضوابط ومواعيد للمطاعم والكافيهات لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ما اتخذته الدولة من قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ووقف الأنشطة والفعاليات الرياضية، وغيرها، جيدة وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا اننا في حاجة الى قرارات وإجراءات أخرى تقوم بها الأجهزة المختصة بالحكومة وكذلك يلتزم بها المواطنين.

وأضاف "بسيوني"، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن القرارات التي اتخذتها الدولة في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، كان لها آثار سلبية، مثل استغلال الإقبال الكبير من المواطنين على بعض المنتجات الطبية اللازمة للوقاية مثل الكمامات والمطهرات، لرفع أسعارها أضعافًا مضاعفة، وهو ما يتطلب من الأجهزة المختصة التدخل وفرض الرقابة على الأسواق لمنع سياسات الاحتمار وجشع بعض التجار.

وتابع: "استغل بعض طلاب المدارس والجامعات، قرار تعطيل الدراسة، ليجلسوا في المقاهي والكافيهات، وهو الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط لتلك الأماكن الخطرة وغيرها من أماكن التجمعات في المولات والمطاعم، وتحديد مواعيد غلق وفتح تلك الأماكن ومراقبتها صحيًا، أو غلقها حال وجود ضرورة لذلك، ومنع تقديم الشيشة في الكافيهات، لانها تمثل خطرًا كبيرًا في سرعة نقل العدوى".