القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في التغلب على آثار الطقس السيئ ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيئ الي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة فى تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة وعدد 64 عربة كاسحة للمياه.

وبحسب بيان الاثنين، جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضررًا.

كما تضمنت الأوامر قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة و منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان.

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من جانبهم، أعرب المواطنون عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة إستجابتها فى تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم الغالى فى مواجهة الأزمات والكوارث.

كما قامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدفع عدد 34 معدة هندسية فى قرية الديسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة ، فضلاً علي أعمال شفط المياه.

يأتى ذلك إنطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإستمراراً لجهودها الإنسانية فى تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التى تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.