مصر | حبس متهم 15 يوما لحيازته مخدر الباركينول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم 15 يوما لحيازته مخدر الباركينول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 15 يوم، لحيازته 1500 قرص مخدر في منطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه في أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية- تمكنوا من ضبط "و. س"، 40 سنة، عاطل، وبحوزته 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، و100 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بالعديد من الحملات بجميع قطاعات الداخلية المختلفة، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وواصلت الوزارة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، 200 قضية مخدرات وتنفيذ 57472 حكما قضائيا متنوعا.

ولمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 164 قطعة سلاح نارى، بحوزة 119 متهما وذلك على النحو التالي:

(12) بندقية آلية، (30) بندقية خرطوش، بندقية رصاص، (10) طبنجات، (111) فرد محلى، (113) طلقة مختلفة الأعيرة، (224) قطعة سلاح أبيض، (25) خزينة متنوعة.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (57472) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(272) حكم جناية، (16243) حكم حبس جزئى،(2988) حكم حبس مستأنف، (28923) حكم غرامة، (9046) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (200) قضية مخدرات بحوزة (213) متهما، ضُبط معهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 27،118 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22،310 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،374 كيلو جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 535 جرام )، كمية من مخدر الفودو وزنت (85 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (5 جرام) (3972) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (145) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (14266) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.