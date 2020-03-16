مصر | 5 أبريل.. نظر دعوى إلغاء منع مطربي المهرجانات من الغناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أبريل.. نظر دعوى إلغاء منع مطربي المهرجانات من الغناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع "مطربي المهرجانات".

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، الدكتور فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت الدعوى، أن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية بها موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وأضافت، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني وحققت الاغانى رواجًا ثم صدر قرار يُلزم بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.

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واستندت الدعوى، إلى أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك المادة 67 المتعلقة بحرية الإبداع الفني والأدبي.

الجدير بالذكر أن نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما في ذلك محمد رمضان الذي اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتي ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها.