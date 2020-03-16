مصر | كشف ملابسات سرقة خزينة شقة في أكتوبر

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات بمدينة 6 أكتوبر.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وكان تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث لقسم شرطة أول أكتوبر، من إحدى السيدات باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم. وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سائق، خادمة، يعملان طرف المجني عليها ووالدها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات برئاسة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر من ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الواقعة حيث استغلت الخادمة طبيعة عملها بمسكن المُبلغة وحيازتها لنسخة من مفتاح المسكن، وقامت بالاستيلاء على المسروقات وتسليمها للثاني الذى قام بإخفائها. Advertisements

وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.