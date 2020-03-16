مصر | ضبط عصابة نشل السيدات في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة نشل السيدات في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في إلقاء القبض على سيدتين لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال السرقة بأسلوب النشل، وبيع المقتنيات الذهبية لإحد التجار بمنطقة الرمل.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بقيام سيدتين مقيمتان بدائرة قسم ثان الرمل "لهما معلومات جنائية مسجلة"، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال السرقة بأسلوب النشل متخذتان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى "صاحب محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل".

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة وضبط القائمين عليها، وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الخارجين عن القانون وتوقيع العقوبة الجنائية اللازمة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. Advertisements وفي سياق أخر، ألقت مباحث مركز شرطة بنها، القبض على عاطل لقيامه بارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة بموقف سيارات بنها، بأسلوب النشل، تم ضبطه وارشاده عن الهواتف التي سرقها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات للمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة بنها، مفادها قيام المدعو "سعد. ص. ي ب"، 27 سنة، عاطل ومقيم كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، السابق اتهامها في عدد 3 قضايا " سرقة، مخدرات" ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل في مواقف السيارات، تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية. عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم حال تواجده بموقف سيارات بنها العمومي – دائرة المركز، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 10 جرام تقريبًا ومبلغ مالي 700 جنيه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وحيازته للمواد المخدره بقصد التعاطي وبمناقشته أقر بإرتكاب عدة وقائع سرقات هاتف محمول، تم بإرشاد المتهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.‎

