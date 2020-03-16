أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، على جميع الجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا، بالاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين.

وحرص وزير الشباب والرياضة، على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولي الوزارة، للتوجيه بالمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولًا لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد ديوان عام الوزارة، تم توعية العاملين بالوزارة بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية عن فيروس كورونا، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي.

كما تم التوعية، بقيام مسئولي النظافة بالوزارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد.

كما تم توفير المواد الطبية اللازمة لقياس درجة الحرارة للأفراد داخل الوزارة، والكمامات الطبية، والمطهرات، مع قيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية طوال ساعات العمل اليومية. Advertisements كما قامت وزارة الشباب والرياضة، بمخاطبة مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات للتعميم على مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية وفروع الاتحادات والمديريات والملاعب المفتوحة وصالات الألعاب وصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بضرورة الالتزام بطرق الوقاية والتعقيم المتبعة بواسطة الشركات المتخصصة.