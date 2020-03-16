أخبار مصر | عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

ودفعت القوات المسلحة، بعربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة، منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي، من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة وعدد 64 عربة كاسحة للمياه.