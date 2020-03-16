أخبار مصر | عاجل.. محافظة الجيزة تعلن الموعد النهائي لعودة المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محافظة الجيزة تعلن الموعد النهائي لعودة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، موعد عودة المياه، والتي تم قطعها منذ أمس الأحد، نظرًا لزيادة نسبة عكارة مياه النيل.

وأكدت شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنها ستبدأ ضخ المياه تدريجيًا خلال ساعة (الثالثة والنصف عصرًا)، بعد انخفاض نسبة العُكارة، موضحة أن سبب الانقطاع يرجع لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4 آلاف وحدة بمجرى نهر النيل، نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف، مُرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، أبو النمرس، جزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة، وبات توقف المحطات ضرورة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات، ومعاودة التشغيل مرة أخرى، وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.

كانت الجيزة شهدت انقطاع مياه الشرب منذ الثالثة عصر أمس وحتى الآن، لتُسبب أزمة كبيرة للسكان، خاصة أن فترة الانقطاع التى أعلنت عنها الشركة انتهت أمس دون عودة المياه، ثم عادت لتعلن المحافظة عن مد فترة الانقطاع، خاصة أنها شهدت انقطاعات متكررة في الأيام الماضية بسبب اضطراب الطقس، ما أدى إلى لجوئها لقطع المياه لتفريغ شبكات الصرف لتستوعب مياه الأمطار.

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ارتفاع نسبة العُكارة

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأنه خلال ساعات سوف يبدأ ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا حيث تم إيقاف ضخ المياه بسبب وصول مستوى العكارة بالنيل لحد غير مسبوق بسبب السيول والطقس السيئ، مشيرة إلى أن تشغيل بعض المحطات بهذا الوضع سيتسبب في توقف المضخات وانسداد الخزانات.

وأضافت المحافظة، أنه يتم حاليا أخذ عينات من النيل كل ساعة للتأكد ولمتابعة نسبة العكارة، وسوف يتم إعادة تشغيلها فور وصولها للنسب المسموح بها.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ3 عصر اليوم، وذلك نظرًا لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، أبو النمرس، جزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات.