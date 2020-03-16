أخبار مصر | الوفد: تكليفات السيسي للحكومة بمواجهة كورونا "تاريخية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: تكليفات السيسي للحكومة بمواجهة كورونا "تاريخية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته التاريخية للحكومة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مؤكدة أهمية هذا القرار في إنقاذ أبنائنا التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية سواء قبل التعليم الجامعي أو التعليم الجامعي من القلق والفزع.
وقالت "الصبان" في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذا القرار قوبل بإرتياح كبير من التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم الذين كانوا جميعا يشعرون بالقلق من فيروس كورونا، مطالبة من جميع المسئولين عن التعليم بمصر تعقيم جميع المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة بها، كما طالبت من جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة، تكثيف البرامج التوعوية للوقاية من هذا الوباء، مشيدة برصد وتخصيص الرئيس السيسي لمبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الصبان، إن مواجهة هذا الوباء هو مسئولية مجتمعية وليس من مسئولية الحكومة وحدها، وعلينا جميعا مساندة جهود القيادة السياسية والدولة بجميع أجهزتها في التصدي لفيروس كورونا، معربا عن ثقتها التامة في قدرة مصر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة فيروس كورونا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من، أمس الأحد، الموافق 15 مارس وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي مكملا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، كما أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التي ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.
وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت الماضي، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.