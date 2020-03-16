أخبار مصر | الوفد: تكليفات السيسي للحكومة بمواجهة كورونا "تاريخية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: تكليفات السيسي للحكومة بمواجهة كورونا "تاريخية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته التاريخية للحكومة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مؤكدة أهمية هذا القرار في إنقاذ أبنائنا التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية سواء قبل التعليم الجامعي أو التعليم الجامعي من القلق والفزع.

وقالت "الصبان" في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذا القرار قوبل بإرتياح كبير من التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم الذين كانوا جميعا يشعرون بالقلق من فيروس كورونا، مطالبة من جميع المسئولين عن التعليم بمصر تعقيم جميع المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة بها، كما طالبت من جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة، تكثيف البرامج التوعوية للوقاية من هذا الوباء، مشيدة برصد وتخصيص الرئيس السيسي لمبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الصبان، إن مواجهة هذا الوباء هو مسئولية مجتمعية وليس من مسئولية الحكومة وحدها، وعلينا جميعا مساندة جهود القيادة السياسية والدولة بجميع أجهزتها في التصدي لفيروس كورونا، معربا عن ثقتها التامة في قدرة مصر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة فيروس كورونا.