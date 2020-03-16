أخبار مصر | إنفوجرافيك.. آليات فحص المشتبه في إصابتهم بالكورونا في مستشفيات الحميات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. آليات فحص المشتبه في إصابتهم بالكورونا في مستشفيات الحميات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الأليات لاستقبال المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد، في مستشفيات الحميات.

وتستعرض "الخليج 365"، في الإنفوجرافيك التالي، طريقة فحص الحالة المشتبه في إصابتها:

فيما كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الاثنين، بلغت 164837 ألف، ووفاة 6470 ألف، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، بلغ 109 حالة إلى الآن.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، مساء السبت الماضي، حول تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، بحضور وزراء؛ الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزير الدولة للإعلام.

ووجه مدبولى، الشكر والتقدير لجميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة على الجهد الكبير في التعامل مع هذه الظروف المناخية الاستثنائية، موجها شكرا خاصا للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على مجهودها الكبير فى مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، كما توجه بشكر خاص أيضاً لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة، وتواجدهم المستمر في الشوارع.

وقال رئيس الوزراء: يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.