أخبار مصر | لجنة انتخابات البيطريين: لا نية لتأجيل موعد التصويت حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات البيطريين: لا نية لتأجيل موعد التصويت حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لعام 2020، إنه حتى الآن لا توجد نية لدى اللجنة لاتخاذ قرارات بتأجيل عمليات الاقتراع بالانتخابات المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن نقابة المحامين، أجرت أمس الأحد، انتخاباتها بشكل طبيعي، ومن المنتظر أن يتم إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، قبل نقابة البيطريين بيوم واحد، وبالتالي إذا كان هناك انتخابات لنقابات أخرى يتم إجرائها بشكل طبيعي، لا يمكن أن تتخذ لجنة الانتخابات بنقابة البيطريين قرار بالتأجيل، إلا في حال وجود تعليمات صريحة من الجهات المعنية بتأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن النقابة تستعد لإجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي.

وأضاف، أن قرار الحكومة بتأجيل كل الفعاليات التي من الممكن أن يترتب عليها تجمعات لأعداد كبيرة من المواطنين، مثل: النوادي، المطاعم والكافيهات، لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا ومقاومته، إجراء إيجابى للحفاظ على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن إمكانية اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت، من العدوى، لافتا إلى أن الانتخابات التمهيدية لبلدية بريطانيا، كانت تفصل بين كل ناخب والأخر بمسافة حوالي 3 متر. Advertisements