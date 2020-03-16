أخبار مصر | لجنة انتخابات البيطريين: لا نية لتأجيل موعد التصويت حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات البيطريين: لا نية لتأجيل موعد التصويت حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لعام 2020، إنه حتى الآن لا توجد نية لدى اللجنة لاتخاذ قرارات بتأجيل عمليات الاقتراع بالانتخابات المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن نقابة المحامين، أجرت أمس الأحد، انتخاباتها بشكل طبيعي، ومن المنتظر أن يتم إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، قبل نقابة البيطريين بيوم واحد، وبالتالي إذا كان هناك انتخابات لنقابات أخرى يتم إجرائها بشكل طبيعي، لا يمكن أن تتخذ لجنة الانتخابات بنقابة البيطريين قرار بالتأجيل، إلا في حال وجود تعليمات صريحة من الجهات المعنية بتأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن النقابة تستعد لإجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي.
وأضاف، أن قرار الحكومة بتأجيل كل الفعاليات التي من الممكن أن يترتب عليها تجمعات لأعداد كبيرة من المواطنين، مثل: النوادي، المطاعم والكافيهات، لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا ومقاومته، إجراء إيجابى للحفاظ على صحة المواطنين.
ولفت إلى أن إمكانية اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت، من العدوى، لافتا إلى أن الانتخابات التمهيدية لبلدية بريطانيا، كانت تفصل بين كل ناخب والأخر بمسافة حوالي 3 متر.
كانت أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن عقد انتخابات التجديد النصفي للمقاعد الشاغرة على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفي للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة 27 مارس المقبل لعام 2020.
ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هاني السيد مرعي، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين على زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي علي سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامري، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكي عجايبي مرقص، عصمت محمد علي سيد أحمد.
وجاءت القواعد الخاصة باللجنة المشرفة بعدم طباعة الدعاية الانتخابية بالأرقام، وعدم الإعلان أو طباعة أي مطبوعات للدعاية الانتخابية، بالأرقام إلا بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المُرشحين، وذلك طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.
وأشارت أن ذلك نتيجة لتقدم عددا من الأطباء البيطريين الذين تم استبعادهم من العملية الانتخابية، بتظلمات وحركوا دعاوى قضائية، سيتم نظرها بالمحكمة، خلال جلسة في الأول من مارس 2020، والتي قد تؤدى إلى إعادة عددا منهم إلى الانتخابات مُجددا، مما سيؤدي إلى حدوث تغييرات في أرقام المُرشحين، مشيرا إلى أن الكشوف النهائية سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، بعد يوم 10 مارس 2020.