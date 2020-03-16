أخبار مصر | وزيرة التضامن تستعرض تقريرا حول خدمات المرأة: صانعة مستقبل الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستعرض تقريرا حول خدمات المرأة: صانعة مستقبل الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بأرق التهاني لكل نساء مصر في يوم المرأة المصرية الذي يسجل مراحل نضال المرأة ومشاركتها في صناعة مستقبل الوطن فيوم السادس عشر من مارس يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال واستشهاد أول امرأة مصرية من أجل الوطن عام 1919.

وتابعت الوزيرة، في بيان صحفى، اليوم الاثنين: في نفس هذا اليوم تحققت للمرأة العديد من المكاسب فتأسس أول اتحاد نسائي في مصر في 16 مارس عام 1923 ودخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة في نفس اليوم عام 1928 ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نتمنى مزيدا من العطاء للمرأة المصرية.

واستعرضت القباج تقريرا حول الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المصرية، وجاء أهم ما فيه:

أولا: الحماية الاجتماعية للسيدات:

1. الدعم النقدي: هناك حوالي 2،034،472 سيدة يحصلن على الدعم النقدي تكافل وكرامة بأسمائهن (بنسبة 78،5%) بتكلفة شهرية تبلغ 976 مليون 546 ألف جنيه مصري بقيمة مساعدة شهرية 480 جنيه مصري.

وبالرغم أن الدعم النقدي موجه للأسرة ولكن وضع شرط تقدم النساء للتسجيل بأسمائهن وشرط حصولهن شخصيًا على بطاقة الصرف تأكيدًا لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ قرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل.

2. عدد النساء بالضمان الاجتماعي 425،949 باجمالى 149 مليون و376 ألف جنيه.

3. دعم السيدات المعيلات: تقديم الدعم النقدي لإجمالي 622،512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو إمرأة مسجون.

4. استخراج أوراق ثبوتية: استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670،000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

5. تسهيل صرف النفقة: طبقًا للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتها. وقد بلغ عدد الأحكام 241 الف حكم كما بلغت النفقة المنصرفة 65 مليون و600 الف جنيه إلى حوالي 389 الف سيدة، وبدء صرف النفقة بالمحمول.

6. التأمينات الاجتماعية: يبلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات ما يزيد على 6 مليون سيدة من إجمالي 8.33 مليون صاحب معاش ومستحق.

ثانيا: التمكين الاقتصادي للسيدات:-

1. مشروعات متناهية الصغر للنساء: أن التمكين الاقتصادي للمرأة شمل تقديم ١١٣ ألف مشروع بإجمالي ٦٢٠ مليون جنيه، ويتراوح التمويل من ٥ آلاف - ٢٠ ألف جنيه ويكون التمويل نقدا أو بنقل الأصول الإنتاجية، ويتم تطبيق نظام ( i score) للإدخالات الجديدة، وتطبيق نظام يتيح متابعة القروض ووصلت نسبة السداد إلى ٩٩.٧%، فيما تلقت ٢٣ ألف سيدة تدريب على برنامج: "صاحبات الأعمال يمضين قدما" للتدريب على الشمول المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

2. مستورة: من خلال بنك ناصر الاجتماعي تم تقديم برامج تمويلية للمرأة بالإضافة إلى تسخير كل الموارد المتاحة لدعم مبادرة الشمول المالي بهدف بتحويل المرأة من متلقية للدعم الي عنصر فعال وطاقة منتجه حيث اطلق برنامج تمويل متناهي الصغر (مستورة ) خاص بالمرأة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر يمنح القرض بحد ادني 4000 جنيه وبحد أقصي 20الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية 7% تخصم مرة واحدة وتسدد علي أقساط شهرية بحد اقصي 24 شهرا.

وقد تم صرف مبلغ 320مليون جنيه لعدد أكثر من 19 الف مستفيدة، بالإضافة الى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في الحياه الاقتصادية.

3. مراكز خدمة النساء العاملات: وتشجيعهن للمشاركة في سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن خدمات من خلال 41 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألف من هذه الخدمات، هذا بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات وأيضًا حرصًا على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها.

4. بداية الشمول المالي للمرأة: يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي لها هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سببًا لاستخراج حوالي 670 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة.

ثالثا: الرعاية الاجتماعية للسيدات:

1. الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات: تدرك الوزارة تمامًا أهمية تعليم الفتيات فجاءت ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وألزمت الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي، وذلك إيمانًا بأن تعليم الفتيات هو وسيلة هامة للاستفادة من العائد الديموجرافي بالمجتمع، وتأكيدًا على أن المرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير أن تربي أجيالًا صالحة ونماذج إيجابية وفعَّالة بالمجتمع. كما جاء الحصول على الدعم النقدي بشرط آخر وهو دورية زيارة الوحدة الصحية وإجراء الكشوف اللازمة سواء للأم للتأكد من صحتها الإنجابية أو للأطفال للاهتمام بهم كجزء لا يتجزأ من التنمية المتكاملة للبنات والأولاد.

فالحرص على الرعاية الصحية للأم وبصفة خاصة الصحة الإنجابية ما هو إلا وسيلة من وسائل التوعية العملية والإيجابية بتنظيم الأسرة وبالحفاظ على صحة الأم والأسرة.

2. رعاية السيدات المُسنات: تقدم الوزارة خدمات رعاية للمسنين لحوالي سيدة مُسنة في دور أن الوزارة لديها 172 دار مُسنين منها 50 دار للسيدات المسنات فقط و80 دار مشتركة سيدات ورجال وتستقبل هذه الدور 5500 مسنة تقريبا حماية لها وتكريمًا مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهن في مؤسسات الرعاية.

كما تقدم الوزارة دعم نقدي من خلال برنامج كرامة للسيدات المُسنات واللاتي يفتقدن الوضع الاقتصادي الذي يوفر لهن حياة كريمة لعدد 194،682 سيدة بقيمة 87 مليون 606 الف جنيه سنويا ً.

3. النساء ذوات الإعاقة: تقدم الوزارة خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات. ويبلغ عدد السيدات من ذوى الإعاقة ممن يحصلن على كرت كرامة 175،207 سيدة ذات إعاقة بقيمة 78 مليون 843 الف جنيه.

4. تأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة: تقدم الوزارة خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والإستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات.

5- النوادي النسائية: تشرف وزارة التضامن على 565 نادي نسائي على مستوى الجمهورية باجمالى عدد مستفبدات 362083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعي النساء في كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، كما يقدم الأنشطة الترفيهية

Advertisements

رابعا: حماية النساء من العنف:

مراكز استضافة النساء المعرضات للعنف: تقدم الوزارة خدمات حماية النساء المعرضات للعنف وتلتزم الوزارة بحماية النساء من جميع أشكال العنف، سواء كان عنفًا نفسيًا أو جسديًا أو استغلال اقتصادي.

تشرف الوزارة على 8 مراكز لاستضافة النساء في خطر والمعرضات للعنف وذلك حماية لهم من كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها النساء إذا خرجن من بيوتهن غصبًا أو عنوة، أو إذا ما كانت الحياة خطرًا على الأم أو أطفالها، فيتم متابعة حالة الأطفال التعليمية والصحية والنفسية. وتوفر لهن الرعاية الصحية والنفسية والقانونية، كما أن تسعى لتوفير فرص كسب عيش لهن. يبلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 3151سيدة و183 طفل.

وتولي الوزارة هذا العام أهمية خاصة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة بالفتيات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والاتجار بالبشر، والذي يخُلَّف على المجتمع خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة.

برنامج "إثنين كفاية" للمساهمة في تنظيم الأسرة: المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، وينفذ مشروع 2 كفاية فى 10 محافظات المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة والبحيرة والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا ويستهدف 1،148،861 أسرة من السيدات في سن الإنجاب حيث يتم التنفيذ من خلال 108 جمعية أهلية.

مودة

يهدف مشروع مودة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وقام المشروع بتدريب 75 الف شاب وفتاة على مستوى 5 جامعات وهى الاسكندرية، القاهرة، عين شمس، حلوان، بورسعيد تمثل الفتيات 74% من المتدربين

كما أطلق مشروع مودة المنصة الرقمية والتى تم إطلاقها للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لاكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.

مشروع تنمية الطفولة المبكرة

يهدف البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة ويقدم خدمات رعائية وتربوي وصحية وتعليمية بجودة عالية عبر مكونات البرنامج ويتم تنفيذ البرنامج وفق اعلى مستويات ومعايير البرامج التى تستهدف الطفولة المبكرة وتقوم الوزارة بدور هام لضمان جودة الخدمات المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويستهدف البرنامج تطوير ٥٥٠ حضانة في ٧ محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر) ويعمل بمكونات رئيسية كتنمية البيئة المحيطة بالطفل لتوفير مناخ داعم له والتوسع في أعداد الحضانات لزيادة نسبة الالتحاق بها، كما تعمل الوزارة على ميكنة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وإنشاء قاعدة بيانات جيوجرافية لدور الحضانة على مستوى المحافظات المختلفة، وبناء قدرات العاملين بالحضانات وتنفيذ برامج توعوية للأهالي، كما تعمل على تعديل اللائحة المنظمة لعمل الحضانات في مصر.

وعى

برنامج مستحدث أطلقته التضامن الاجتماعي ويعمل على تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية منها قضايا تعمل على خدمة المرأة وتتوجه لها وتضم قضايا وعى التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، مكافحة المخدرات والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة

خامسا: التوعية المجتمعية للسيدات:

الرائدات المجتمعيات: تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 1905 رائدة مجتمعية، وتتلخص مسئولياتهن في الآتي:

رفع وعي الأسر بمختلف القضايا الاجتماعية من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المُجمَّعة.

مساعدة الأسر في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارات والجمعيات الأهلية.

إجراء الزيارات الأسرية للتحقق من صحة بيانات الأسر الحاصلة على الدعم النقدي.

المشاركة في لجان المساءلة المجتمعية لرصد الفجوة في الخدمات الصحية والتعليمية والصحية.

مساعدة الأسر في الحصول على قروض ودعمهن في إدارة المشروعات، وتحصيل الأقساط.

ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لدعم وتمكين المرأة:-

البرامج التمويلية للمرأة:

مستورة

برنامج تمويل متناهي الصغر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر يمنح القرض بحد ادني 4000جنيه وبحد أقصي 20الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية 7% تخصم مرة واحدة وتسدد علي أقساط شهرية بحد اقصي 24 شهرا وقد تم صرف مبلغ 320مليون جنيه لعدد اكثر من 19 ألف مستفيدة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة يتم بمقتضاه إقامة ورش تدريب على الحرف اليدوية والتراثية بأعلى.