شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: لا صحة لرش مروحيات عسكرية مبيدات ضد «كورونا» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المتحدث العسكري صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية، والتأكيد على أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

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