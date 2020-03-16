شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمركز ومدينة فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملاتها المكبرة لليوم الثاني على التوالي لغلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، في أماكن متفرقة بالمدينة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية .

ترأس الحملة اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، رافقه عبادة محمد عبادة، والمهندس هانى عزت، نائبى رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية برئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، ومسئولي الأقسام المعنية بالمجلس والوحدات المحلية. أسفرت جهود الحملة عن غلق ٢٠ مركزا للدروس بالوحدة المحلية بالصالحية، ليصل إجمالي ما تم غلقه ٥٩ سنتر بالمدينة، و٣٠ سنتر بمركز فاقوس، وأكد رئيس المدينة أن المخالفين للقرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتًا إلى أن قرار الغلق سيتم تنفيذه بمنتهى الدقة والحزم.