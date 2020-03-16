شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «انتخابات المحامين»: النتيجة جاهزة.. وننتظر وصول باقي الأحراز لإعلانها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، لكن لابد من وصول الأحراز الخاصة بأصوات المحامين من جميع المحافظات، واللجنة العامة في انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر ومطروح، والإسكندرية.

وأضاف «أبودقة» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إعلان النتائج سيكون بعد وصول الأحراز كافة، ومن الممكن أن تصل تلك الأحراز عصر أو مساء اليوم، مضيفًا أنه سيتم إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح الثلاثاء.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية من أنصار المرشحين المحتشدين بمقر النقابة العامة بالتحلي بالصبر وتفهم الأمر، قائلًا: «الموضوع محتاج صبر، أنا بقالي 26 ساعة قاعد على الكرسى»، ورفض الإعلان عن أية مؤشرات أولية لنتيجة الانتخابات، كما طالب المحامين بانتظار إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي من اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

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من جانبه، قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن الوضع الحالي بشأن انتخابات النقابة مطمئن للغاية ولا يوجد أي داع للقلق بشأن تأخر النتيجة، موضحا: النتيجة جاهزة إلا أنه وفق الاتفاق مع الجهة المشرفة على الانتخابات، لن يتم إعلان النتيجة الرسمية إلا بعد الاطلاع على جميع محاضر الفرز، وعدم الاكتفاء بالفاكسات.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «هذه العملية تم الاتفاق عليها لتعطي مزيدا من التأكيد والضمانات على عدم التزوير، في ظل إمكانية تزوير بعض نتائج اللجان، ورجائي عطية فاز في انتخابات نقابة المحامين بفارق حوالي 9 آلاف صوت وفق رصد غرفة العمليات الخاصة بالقائمة من جميع اللجان الفرعية، وهناك تقدم لمرشحي القائمة لعضوية المجلس وحصولهم على نسب أصوات جيدة».

وشهد مقر اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، الأحد، مشادة كلامية بين مندوبي المرشحين سامح عاشور، النقيب المنتهية ولايته، ورجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح النقابي، ما أثار حفيظة المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة، واستدعى رجال الشرطة.

وهددت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالامتناع عن ممارسة دورها في فرز النتيجة، بعد اقتحام مقرها من بعض مؤيدي المرشحين، وقال رئيس اللجنة إن «ما شهدته اليوم أضر بصورة المحامين في نظري، ولن أشارك في هذه الانتخابات مرة أخرى»، لتقوم قوات الشرطة بإخراج أنصار المرشحين وتواصل اللجنة أعمال الفرز وتجميع النتائج.

وتجري الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والنقيب في 467 لجنة، موزعة على ٣٨ لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتنافس في الانتخابات 194 مرشحًا على جميع مقاعد النقابة العامة، بينهم 18 مرشحا على مقعد النقيب.