شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: استثناء مصالح حكومية من قرار تقليل عدد العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدءً من الخميس ظهراً تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية وحتي يوم 31 مارس.

وتابع في مؤتمر صحفي الاثنين، أنه خلال ساعات قليلة من مجلس الوزراء، تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية، لتقليل الاختلاط ونحد من الاحتكاك بالمواطنين، يستثني منه المصالح الحكومية ذات الخدمات الاستراتيجية.