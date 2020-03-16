شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد رحلات عودة العالقين في السعودية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية إنه «في إطار المتابعة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما يستتبعها من تأثيرات على المواطنين، وبالإشارة إلى قرار السلطات السعودية تعليق الرحلات الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠».

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وأضافت في بيان، الاثنين: «تفيد القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة أنه تم تعديل مواعيد الرحلات الجوية الاستثنائية التي تقوم شركة مصر للطيران بتسييرها لإعادة المواطنين الذين دخلوا إلي المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن؛ حيث ستيم تسيير رحلتين يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة واحدة من أبها إلى القاهرة يوم ٢٠ مارس».

وتدعو القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:- هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094

- البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected] هاتف عمليات مصر للطيران

8008200140