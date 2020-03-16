شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد على شائعة إصابة 19 ألف شخص بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في أول رد رسمي نفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجود 19 ألف مصاب بكورونا، وقال في بيان، الاثنين، إن إجمالي الحالات التي تم تسجيلها بلغ 126 حالة من بينهم 26 حالة تم شفاؤها. شائعة

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