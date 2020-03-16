شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تلغي «البصمة» للموظفين.. وتوفّر أجهزة لقياس درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا، وكذلك أهمية تكاتف كل الجهات والأفراد، مع الالتزام التام بقرارات الحكومة، ومنع التجمعات وهى القرارات التي تهدف إلى حماية المواطن المصري.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في كل مرافق الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية.

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كما تم إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية والعمل بأجهزة متنقلة، والتي يعمل عليها مجموعة من الموظفين المختصين بتسجيل الحضور والانصراف يوميًا. كما تم توفير أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة قبل دخولهم المبنى، مع توفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك.. كما تم كذلك تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ومرافق الوزارة.

كما قررت الوزارة تأجيل الدورات التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها بالمحافظات لجائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام ٢٠٢٠، وذلك لحين إشعار آخر، وأشارت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن بدائل تدريبية قريبًا.

جاء ذلك في ضوء استمرار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الحرص على تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

كما تؤكد الوزارة حرصها الشديد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المصريين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور عدة قرارات هامة وحاسمة اعتمدتها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أخرها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.