شكرا لقرائتكم خبر عن تقدير رسمي لخسائر «قطاع السياحة» بسبب «كورونا».. ومدبولي: علينا إلا نتهاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال فترة وقف الطيران، تم مطالبة كل الفنادق والمنشات القيام بحملة تطهير، قائلاً: «علينا أن نكون جاهزين لحين عودة الحركة باستقبال الضيوف السياح، وتكون الأزمة قلت حدتها».

وتابع في مؤتمر صحفي الاثنين: «نحن كدولة وحكومة بنعمل بشيء واحد الحرص على صحة المواطن المصري، نعمل أن القرارات صعبة ومش سهلة، ونعلم أن هناك خسائر كبيرة للكثير من القطاعات منها شركة الطيران الوطنية قد تصل خسائرها إلى 2 وربع مليار جنيه، قطاع السياحة سيكون هناك خسائر».

وختم كلمته: «رسالة للمصريين نكون على قدر المسؤولية والاحساس أن هناك أزمة، علينا إلا نستخف أو لا نتهاون، لو هناك استسهتار يمكن لا قدر الله سيكون مشكلة كبيرة لمصر، ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء».