شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الحكومة على ظاهرة «التكالب» على شراء السلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من ظاهرة التكالب على السلع الغذائية. وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن لدينا رصيد كبير من السلع يكفينا لشهور، ولا داعي للتكالب على السلع، فالسلع متاحة. وأضاف: «اجتمعنا مع وزير التموين على مصيلحي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، التعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي نوع من الممارسات التي تدعو لتخزين للسلع الغذائية». وتابع أن هناك تنسيق مع كل أجهزة الدولة، ونؤكد كل السلع متاحة لشهور، فلا داعي للقلق في هذا الموضوع.

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