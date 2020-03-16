شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يلزم الوسائل بنشر طرق وزارة الصحة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مخاطبة القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإليكترونية للاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيرس كورونا.كما طالب المجلس القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالإلتزام بنشر الانفوجراف والاحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الصحة.

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