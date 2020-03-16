شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي للمصريين: «كونوا على قدر المسؤولية لمواجهة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بالعزل وتقليل أماكن التجمعات خوفاً من انتشار العدوى بفيروس كورونا. وطالب مدبولي، المصريين عدم الاستهانة بالوضع الراهن: «قدامنا أسبوعين لازم نكون على قدر المسئولية، علشان ربنا يسلم مصر والوضع يكون محدود في الانتشار».

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