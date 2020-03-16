شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: تعليق حركة الطيران من الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

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