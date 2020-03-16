شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: قرار بتخفيض أعداد العاملين بالدولة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه من الخميس سيتم تعليق حركة المطارات بكافة المطارات المصرية، وإنه سيصدر خلال ساعات قرارًا بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، وسيتثني منه بعض القطاعات وذلك لمواجهة كورونا.

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