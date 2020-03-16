شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم منشآت مستشفيات قنا الجامعية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت مستشفيات قنا الجامعية حملة لتطهير وتعقيم جميع مبانيهاk تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.

واعلن الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، أن تلك الحملة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية لتأمين مستشفيات قنا الجامعية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد حفاظاً على صحة المرضى وصحة العاملين بها حيث مشيرا أنه تم تطهير وتعقيم مستشفى الحرم الجامعي الجديد ومستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ والاصابات بصورة كاملة وجاري استكمال رش باقي المستشفيات الجامعية بالمواد المطهرة من خلال فريق عمل مدرب.

وأشار مدير عام مستشفيات قنا الجامعية أنه تم اعتماد البروتوكولات المختلفة للتعامل مع أي حالة مشتبه الإصابة بها بالتنسيق مع قطاع مكافحة العدوى التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مؤكدا على انتظام تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية واستمرار العمل بجميع العيادات الخارجية والوحدات والأقسام الداخلية وعدم تأثرها بعمليات التطهير الجارية.

وأضافت الدكتورة اسراء عباس عبدالله مدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات قنا الجامعية والدكتور سامر سعد فؤاد المشرف العام على إدارة الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل أنه تم تدريب العديد من مقدمي الخدمة الصحية على جميع الأدوات اللازمة للوقاية من الإصابة وأيضاً للتعامل الفوري مع أي حالة يشتبه في اصابتها. كما تم عمل حملات التوعية من خلال عقد الندوات مع العاملين بالمستشفيات وتوزيع الملصقات والارشادات المختلفة كما تشهد المستشفيات عمليات التطهير والتعقيم باستخدام الأدوات المختلفة بصورة دورية.

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