شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 22 مركز للدروس الخصوصية في مراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، الاثنين، غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، الموجودة بمدن الأقصر وأرمنت وإسنا، وعددها 22 مركز، على مدار يومين من خلال حملات أمنية مكبرة قامت بها الأجهزة الأمنية بمراكز المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية، والإدارات التعليمية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، الاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.

ووجه اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، بإغلاق أي مراكز تعليمية أو ذات أنشطة تعليمية بجميع قرى ومدن المحافظة في إطار اتخاذ كافة التدابير اللأزمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المراكز التعليمية الخاصة «السناتر».