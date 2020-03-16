شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: تطهير الأندية الزراعية وفروع النقابة للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين إنه تم البدء الفوري في إجراءات التعقيم للأندية والمقار التابعة لنقابة الزراعيين بالقاهرة والمحافظات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك لحماية أعضاء النقابة والتنسيق مع الجهات الآخري لتنفيذ خطة الدولة في تنفيذ إجراءات الوقاية من المرض.

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وأضاف «خليفة»، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستكمال خطة الدولة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية لضمان نجاح خطة الدولة في السيطرة على المرض وإحتواءه كأحد أدوات الوقاية من الفيروسات التي تهدد الصحة العامة والبيئة.

وشدد نقيب الزراعيين على أهمية الإلتزام بالحد من حركة الأفراد داخل البلاد كأحد أدوات نجاح الوقاية من الأمراض مع الإلتزام بتنفيذ حزمة من التوصيات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية والإلتزام بالعزل الصحي لمنع إنتشار المرض، مشددا على أهمية الإجراءات الوقائية السليمة والصحية لضمان نجاح حملة الحكومة للتوعية بأدوات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «خليفة»، إلى ضرورة دعم أجهزة الدولة في التصدي لمخاطر المرض من خلال الإلتزام بالتوصيات الصحية للتعامل مع المرض والحد من التواجد داخل المناطق المغلقة وخاصة الأسواق التجارية أو الأزدحام في مناطق التسويق في الطرقات ووسط المدينة مع سرعة الإبلاغ في حالة الإشتباه بالأعراض المرضية.