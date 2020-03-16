شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية حتى 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

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