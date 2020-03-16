شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شرح عدد من الملفات، واستعراض بعض القضايا العالقة.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

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ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليومالاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تقدمت قداس الجنازه لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها، وكان في استقبالها الانبا بسنتى اسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اثناسيوس رزق الانبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة، وبحضور من القيادات الشعبيه والتنفيذية.