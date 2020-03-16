شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبدأ غدا جولة أفريقية حاملاً رسالة من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غداً الثلاثاء الموافق ، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا في مُستهل جولة أفريقية خارجية تشمل كذلك كلاً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.

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كان وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، قد زار كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث ببحث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.