شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كحول ولا كلور ولا صابون"، اختلفت الآراء حول طرق القضاء على فيروس كورونا، فهناك أقاويل كثيرة عن استخدام الكحول المركز بنسبة 70% للقضاء على فيروس كورونا، والبعض الآخر ينصح باستخدام الكلور في التعقيم وغسل اليدين بالصابون كل ساعتين على الأقل.

وحسب ما ذكره موقع rutgersفإن هناك بعض المواد بالفعل تحميك من الإصابة بالعدوى ومنها:

1ـ نصحت منظمة الصحة العالمية بتطهير الأسطح بمياه الكلور وذلك لفاعليته في القضاء على الفيروسات والعدوى.

2ـ توصى منظمة الصحة العالمية بتنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام الكحول المركز بنسبة 70% فهو يساعد فى القضاء على الفيروسات التاجية.

3ـ غسل اليدين بالمياه والصابون من أكثر الطرق التى تساعد على عدم انتقال العدوى والوقاية منها.

Advertisements







