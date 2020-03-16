شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع الوطنى للقراءة: مليون جنيه قيمة الجائزة للفائز بالمركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف مناصرة، كبير خبراء المشروع الوطنى للقراءة، إن الطالب الذى يفوز بالمركز الأول فى المشروع على مستوى الجمهورية سيحصل على مليون جنيه مكافأة ولقب رائد المعرفة وكأس المعرفة، ويحصل الطالب فى المركز الثانى على نصف مليون وشهادة تقدير وباقى الطلاب فى المراكز الأخرى قيمة 50 ألف جنيه.

وأضاف يوسف خلال مؤتمر إطلاق المشروع الوطنى للقراءة، أن الطالب يبدأ التسجيل إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للمسابقة من فبراير حتى أغسطس ويقوم الطالب بقراءة 30 كتابا ويقوم بتلخيصها.

وتقسم المسابقة إلى أربعة مراحل من الصف الأول الابتدائي حتى الرابع فئة ومن الخامس حتى الثالث الإعدادى فئة والصفين الأول والثانى الثانوى فئة والصف الثالث الثانوى فئة، حيث أن لكل الطلبة متاح لها التقدم فى المسابقة إلكترونية ويتم تصفية الفائزين، موضحا أن كل فئة من الطلاب تحصل على 6 جوائز.

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