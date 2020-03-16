شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: لا تأجيل لانتخابات التجديد النصفى والتصويت 27 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، إنه حتى الآن لا توجد نية لدى اللجنة لاتخاذ قرارات بتأجيل عمليات الاقتراع بالانتخابات المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، في بيان، أن نقابة المحامين، أجرت أمس الأحد، انتخاباتها بشكل طبيعى، ومن المنتظر أن يتم إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، قبل نقابة البيطريين بيوم واحد، وبالتالى إذا كان هناك انتخابات لنقابات أخرى يتم إجرائها بشكل طبيعى، لا يمكن أن تتخذ لجنة الانتخابات بنقابة البيطريين قرار بالتأجيل، إلا في حال وجود تعليمات صريحة من الجهات المعنية بتأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن النقابة تستعد لإجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى.

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وأوضح أن قرار الحكومة بتأجيل كل الفعاليات التي من الممكن أن يترتب عليها تجمعات لأعداد كبيرة من المواطنين، مثل النوادى، المطاعم والكافيهات، لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، ومقاومته، إجراء إيجابى للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن إمكانية اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت، من العدوى، لافتا إلى أن الانتخابات التمهيدية لبلدية بريطانيا، كانت تفصل بين كل ناخب والأخر بمسافة حوالى 3 متر.

كانت اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، أعلنت أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، إجراء الانتخابات فى موعدها المُحدد، والمُعلن عنه الجمعة 27 مارس 2020، موضحة أنه فى ضوء صدور حكم قضائى، لصالح أطباء بيطريين، من الذين كان قد تم استبعادهم من قوائم المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، فقد قررت اللجنة إعادة إدراج أسماء المرشحين المستبعدين جميعا لقوائم المُرشحين، لضمان عدم وجود طعون أخرى فى العملية الانتخابية، وسلامتها، لحين إعلان نتائج التصويت.