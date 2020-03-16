شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات مكثفة على المحلات لمنع احتكار السلع والرقابة على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على مدير مديرية التموين بسرعة قيام مديرى الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى اسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية.

ووجه محافظ القاهرة مديرية التموين بالقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما شدد محافظ القاهرة على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات .

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر غلق الصالات والمراكز الرياضية "الجيم" تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات و كإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي ( سنتر ) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.