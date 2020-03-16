شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقرر تعليق جميع الدورات التعليمية لمدة أسبوعين لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنه حرصًا علي سلامة كافة أعضائها، وتماشيا مع قرار رئيس الجمهورية بخصوص إيقاف الأنشطة التعليمية والتجمعات، فأن اللجنة العلمية للتعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء، قررت تعليق جميع الدورات التعليمية، لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة حيال الدورات الطبية التعليمية، فسيتم إعلام الأطباء بها.

كان قد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، الذى كان مقرر لها 27 مارس الجارى، نظرا للأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد لاحق بعد استقرار الأوضاع الصحية بالوطن.

كما أعلنت لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، عن تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة الطبيبة المثالية وذلك نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا.

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وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد قررت فصل يوم الاحتفال بالرائدة الأم الطبيبة المثالية عن الاحتفال بيوم الطبيب، والذى كان مقررة الأربعاء 17 مارس وعليه كان الاحتفال بيوم الأم الرائدة الطبيبة المثالية يوم الأربعاء 20 مارس 2020.

يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توجيه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.