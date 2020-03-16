شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 200 مركز للدروس الخصوصية فى أحياء محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من غلق 200 سنتر للدروس الخصوصية، لمواجهة فيروس كورونا، ضمن قرارات رئيس الوزراء للوقاية من الفيروس، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد لحماية المواطنين حيث شنت محافظة الجيزة عدد من الحملات لغلق السناتر التعليمية بعد صدور القرار بساعات حيث شدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شن حملات لغلق مراكز السناتر التعليمية وتقرير يومي بمعدلات الغلق حفاظاً علي سلامة الطلاب.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات تم تنفيذها على مستوى الأحياء والمدن، كما شدد على رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة تعليق العمل في الحضانات لمدة أسبوعين كإجراءً إحترازياً ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا، إضافة إلي تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد.

كما شدد محافظ الجيزة علي تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.