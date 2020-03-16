شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تواصل أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت في إطار خطة الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن الجامعة تواصل تنفيذ خطة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوي الكليات والمعاهد والمدن الجامعية وإدارات الجامعة بالتزامن مع فترة تعليق الدراسة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومستمرة لمدة أسبوعين.

أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات والمعاهد ومدير المستشفيات الجامعية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتنفيذ إجراءات النظافة والتعقيم لكافة المنشآت، والمباني، والمدرجات، والمكاتب، والمعامل، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوات والمستلزمات الأساسية والموصي بها من وزارة الصحة والمستخدمة في التطهير والنظافة والتعقيم.